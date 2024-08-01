

В Анкаре состоялся обмен заключенными между Россией и западными странами

01.08.2024 20:18





В Анкаре между Россией и Западом состоялся обмен 26 заключенными. Информацию об этом распространяет Национальная разведывательная организация Турции (MIT).



По их данным, это «самый масштабный за последнее время» обмен задержанными между Россией и западными странами, в рамках которого были освобождены 26 заключенных, находившихся в тюрьмах семи стран - в США, Германии, Польше, Словении, Норвегии, России и Беларуси.



«В рамках операции обмена России переданы 10 задержанных, в том числе двое детей, 13 задержанных - Германии, трое задержанных – США», - говорится в сообщении.



MIT подтверждает, что в рамках обмена освобождены задержанный в России репортер Wall Street Journal Эван Гершкович, бывший морской пехотинец Пол Уилан, задержанный в Беларуси гражданин Германии Рико Кригер, российский оппозиционер Илья Яшин и обвиняемый в убийстве в Германии гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили офицер ФСБ Вадим Красиков.



Турецкая сторона подтверждает, что выступала в обмене в роли посредника, а также координировала процесс и обеспечивала его безопасность. По их данным, одним из последних этапов процесса была встреча представителей семи стран в Турции в июле.







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