

ЕС может заморозить помощь Грузии из-за скандального закона об иноагентах

01.08.2024 20:22





Европейский Союз подтвердил обеспокоенность в связи со вступлением в силу в Грузии так называемого закона об "иноагентах", указав, что он является шагом назад на пути страны к европейской интеграции. Об этом в комментарии Europa Press сказал представитель Европейской комиссии Петер Стано, пишет "Европейская правда".



Стано сказал, что ЕС "остается серьезно обеспокоенным последними событиями в Грузии" и после вступления в силу противоречивого закона настаивает на том, что он "является шагом назад" в движении страны на пути к интеграции в Европейский Союз.



В краткосрочной перспективе ЕС уже сократил политические контакты с грузинскими властями, "за исключением тех, что направлены на поиск выхода из нынешней ситуации".





"Мы рассматриваем возможность приостановления нашей финансовой помощи правительству", – подчеркнул Стано, напомнив, что ЕС уже заморозил 30 миллионов евро военной поддержки через Европейский фонд мира.



С 1 августа в Грузии заработал реестр для регистрации финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ, который был создан на основе закона об "иноагентах".



Принятие законопроекта вызвало резкую критику со стороны Запада и массовые протесты грузинских граждан.





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