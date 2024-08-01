

Мы всегда будем другом и партнером народа Грузии - посол США

01.08.2024 21:27





Мы готовы восстановить отношения, надеюсь, правительство предпримет важные шаги для возвращения к первоначальному курсу – мы всегда будем другом и партнером народа Грузии, – заявила СМИ посол США Робин Данниган.



Данниган говорила о заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, согласно которому США приостанавливают выделение помощи правительству Грузии в размере 95 миллионов долларов. Посола объяснила, чем вызваны упомянутые действия со стороны США, и сказала, что США очень обеспокоены некоторыми антидемократическими действиями правительства Грузии, такими как закон об «иностранном влиянии», а также ложными заявлениями о США, негативной риторикой о США и Западе.



Кроме того, посол говорила о поддержке, которую США оказывают Грузии на протяжении 33 лет партнерства.



«Позвольте мне начать с того, что повторю об абсолютной поддержке правительства Соединенных Штатов и американского народа народу Грузии. Мы являемся партнерами уже 33 года. Мы работаем вместе 33 года. Мы сражались вместе. Вместе мы помогли строить школы и клиники. Мы сделали это вместе, чтобы содействовать независимости Грузии, ее суверенитету и пути евроатлантической интеграции. Мы продолжим делать это для народа Грузии.



Вы спросили о вчерашнем заявлении госсекретаря, что мы приостанавливаем помощь правительству Грузии. Почему мы это сделали? Мы неоднократно говорили о некоторых действиях правительства Грузии, которые нас очень беспокоят - некоторые антидемократические действия, как закон об иностранном влиянии, а также другие действия и ложные заявления о США, негативная риторика о США и Западе.



Мы неоднократно высказывали обеспокоенность и просили правительство пересмотреть свои действия. Мы также сказали, что пересмотрим наши двусторонние отношения. А вчера госсекретарь Блинкен объявил, что в результате этого рассмотрения он приостанавливает определенную часть нашей помощи, которая поступает непосредственно правительству. Мы продолжаем поддерживать студентов, учителей, фермеров, владельцев малого бизнеса, гражданских активистов и организации гражданского общества. Также будет продолжена наша помощь Силам обороны Грузии. Как сказал госсекретарь, все в процессе рассмотрения. ЕС заявил, что эти действия и дезинформация вызвали приостановку процесса вступления Грузии в Евросоюз.



Мы хотим продолжать работать вместе, чтобы помочь реализации стремления грузинского народа стать членом семьи западных демократий. Мы готовы восстановить эти отношения. Я надеюсь, что правительство предпримет важные шаги, чтобы вернуться к первоначальному курсу. Хочу повторить, что мы всегда будем другом и партнером народа Грузии», - добавила посол.





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