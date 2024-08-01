

Иванишвили поздравил грузинских дзюдоистов с успехом на Олимпиаде

01.08.2024 21:45





Почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили поздравляет грузинских олимпийцев с большим успехом, достигнутым на Олимпийских играх в Париже.



«Я поздравляю наших славных дзюдоистов - Тато Григалашвили, Лашу Бекаури и Илью Суламанидзес огромным успехом, достигнутым на Олимпиаде.



24-летний Тато Григалашвили – уже трехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы и олимпийский вице-чемпион. У Тато все впереди, и я уверен, что на следующей Олимпиаде он станет олимпийским чемпионом.



Лаша Бекаури в 24 года уже является легендой грузинского дзюдо и грузинского спорта в целом. Я уверен, что Лаша до конца выполнит обещание, данное 3 года назад, и выиграет третье олимпийское золото через 4 года.



23-летний Илия Суламанидзе добился огромного успеха на первых же Олимпийских играх, сам он завоевал серебряную медаль, а олимпийской сборной Грузии принес третью медаль. Илью также ждут еще большие победы, в том числе и на следующих Олимпийских играх. Я желаю успехов нашим олимпийцам. Уверен, что впереди нас ждет еще не одна победа», - говорится в поздравлении.



Пресс-служба «Грузинской мечты» поясняет, что у почетного председателя партии осложнился подтвержденный 2 недели назад коронавирус и он проходит курс лечения, поэтому публикация поздравительного письма была отложена. В настоящее время состояние здоровья Бидзины Иванишвили удовлетворительное.





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