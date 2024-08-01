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У Иванишвили диагностирован коронавирус - пресс-служба партии


01.08.2024   21:53


По данным пресс-службы «Грузинской мечты», у почетного председателя партии Бидзины Иванишвили 2 недели назад диагностировали коронавирус.

Как поясняют в пресс-службе, председатель партии заразился коронавирусом и в настоящее время проходит лечение, из-за чего публикация поздравительного письма грузинским олимпийцам затянулась.

"В настоящее время состояние здоровья Бидзины Иванишвили удовлетворительное", - говорится в информации, распространенной пресс-службой партии.


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