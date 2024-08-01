|
|
|
У Иванишвили диагностирован коронавирус - пресс-служба партии
01.08.2024 21:53
По данным пресс-службы «Грузинской мечты», у почетного председателя партии Бидзины Иванишвили 2 недели назад диагностировали коронавирус.
Как поясняют в пресс-службе, председатель партии заразился коронавирусом и в настоящее время проходит лечение, из-за чего публикация поздравительного письма грузинским олимпийцам затянулась.
"В настоящее время состояние здоровья Бидзины Иванишвили удовлетворительное", - говорится в информации, распространенной пресс-службой партии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна