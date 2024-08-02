

Освобождённые в ходе обмена американцы вернулись в США

02.08.2024 11:16





Журналистка Радио Свобода Алсу Курмашева, корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший пехотинец Пол Уилан, освобожденные в рамках обмена заключёнными между Россией и странами Запада, вернулись в США.



Самолёт с ними приземлился на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном, где их встретили президент США Джо Байден, вице-президент Камала Харрис, родственники и коллеги. «Я был абсолютно уверен, что мы сможем это сделать», – сказал Байден журналистам.



Эван Гершкович призвал не забывать других политзаключенных, которые находятся в тюрьмах в России.



Муж Алсу Курмашевой, директор телеканала «Настоящее время», комментируя освобождение журналистки Радио Свобода сказал: «Сегодня мы стали свидетелями исторического акта решимости и сострадания со стороны правительства США и его союзников, продемонстрировавшего, что свободный мир ставит человеческую жизнь и семью превыше всего. Даже если это означает обмен настоящими преступниками, чтобы спасти незаконно задержанных американцев. На протяжении более девяти месяцев Алсу была лишена элементарного человеческого достоинства. Её держали в ужасных условиях заключения, отказывали в телефонных звонках детям, отказывали в консульских визитах как гражданке США, её лишали надлежащей медицинской помощи. Она была осуждена на закрытом суде за преступление, которого она не совершала. Её держали в тюрьме только потому, что она американка и американская журналистка», - сказал муж Алсу Курмашевой Павел Буторин.



1 августа страны Запада и Россия провели обмен заключёнными. 16 человек, содержавшихся в колониях в России и Беларуси были обменяны на 8 россиян, находившихся в западных тюрьмах.



13 человек вчера вечером прилетели в Кельн: это политики Владимир Кара-Мурза-младший и Илья Яшин, бывший исполнительный директор движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров, правозащитник и сопредседатель «Мемориала» Олег Орлов, художница Александра Скочиленко, бывшие главы штабов Навального в Уфе, Томске и Барнауле Лилия Чанышева, Ксения Фадеева и Вадим Останин, Кевин Лик, Дитер (Демури) Воронин, Герман Мойжес, Патрик Шебель и гражданин Германии Рико Кригер.



По данным «Медузы» и «Дождя», их отвезли для осмотра в медицинский центр, где они, вероятно, пробудут до четвертого августа. Илья Яшин в своем телеграм-канале опубликовал первую фотографию на свободе. Он написал: «Скоро все расскажу. А пока просто спасибо всем, кто переживал. Всех вас обнимаю!».



Страны Запада в ходе вчерашнего обмена освободили нескольких граждан России, обвинённых в различных преступлениях в Европе и США. Среди них — предполагаемый сотрудник ФСБ Вадим Красиков, отбывавший пожизненный срок в Германии за убийство бывшего чеченского полевого командира, Артём и Анна Дульцевы, осуждённые в Словении за шпионаж в пользу России, обвинённых в шпионаже властями Норвегии и Польши Михаила Микушина и Павла Рубцова, приговорённый к длительному сроку в США за хакерские атаки Роман Селезнёв; обвинённый в нарушении санкционного режима предполагаемый офицер ФСБ Вадим Конощёнок и подрядчик силовых структур по мониторингу блогосферы Владислав Клюшин, осуждённый в США за торговлю акциями, сопряжённую с хакерством.



Освобождённых россиян в правительственном аэропорту Внуково-2 встречал президент России Владимир Путин, главы ФСБ и службы внешней разведки, министр обороны. Путин обнял Красикова, вручил цветы Анне Дульцевой, поблагодарил находившихся на службе и пообещал им новые назначения и правительственные награды.





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