

Олаф Шольц прокомментировал освобождение осужденного за убийство Зелимхана Хангошвили

02.08.2024 11:56





Канцлер Германии Олаф Шольц встретил освобожденных в результате масштабного обмена между Россией и Западом в аэропорту Кельна.



В своем заявлении канцлер Германии пожелал всем, кто еще находится в российских тюрьмах, найти способ выйти на свободу. Об этом сообщает Bild.



Как отметил Шольц, для него это особенный момент.



«Я думаю, что это было правильное решение. Если у вас были какие-то сомнения, вы потеряете их после разговора с освобожденными. Мы — общество, для которого важна идея свободы. В результате обмена мы вернули граждан Германии, которые в противном случае оказались бы в опасности», - заявил Олаф Шольц.



Шольц проккоментировал и освобождение Вадима Красикова, приговоренного к пожизненному заключению за убийство Зелимхана Хангошвили, и назвал это трудным решением.



«Никому не было легко принять решение о депортации находящегося несколько лет в тюрьме убийцы, приговоренного к пожизненному заключению», - заявил Шольц.



Как передает DW, в рамках обмена заключенными со странами Запада Москва выдала: политиков Владимира Кара-Мурзу и Илью Яшина, правозащитника Олега Орлова, общественного деятеля Андрея Пивоварова, художницу Сашу Скочиленко; соратников оппозиционера Алексея Навального илию Чанышеву, Ксению Фадееву и Вадима Останина, гражданина ФРГ Кевина Лика; фигуранта дела журналиста Ивана Сафронова, имеющего гражданство РФ и ФРГ политолога Дитера Воронина (Dieter Woronin), гражданина ФРГ и РФ Германа Мойжеса (Hermann Moishes ), граждан США Пола Уилана, Эвана Гершковича, Алсу Курмашеву, гражданина Германии Патрика Шёбеля (Patrick Schöbel), которому грозило в РФ 7 лет тюрьмы за ввоз в страну жевательного мармелада с марихуаной. Беларусь выдала приговоренного властями РБ к расстрелу, а позже помилованного гражданина Германии Рико Кригера (Rico Krieger).



В Россию же, кроме «убийцы из Тиргартена» Вадима Красикова, вернулись: Владислав Клюшин, осужденный в США на 9 лет по обвинению за компьютерный взлом и мошенничество; Артем и Анна Дульцевы, осужденные в Словении на 1 год и 7 месяцев по обвинению в шпионаже; Павел Рубцов, обвиненный в Польше в шпионаже в пользу России; Михаил Микушин, которого в Норвегии обвинили в шпионаже в пользу России; Роман Селезнев, получивший 27 лет заключения в США по обвинению в кибермошенничестве; Вадим Конощенок, которому в США было предъявлено обвинение в контрабанде технологий и американских боеприпасов для ВПК России.





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