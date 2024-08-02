

Манджгаладзе: «Грузинская мечта» выбрала в друзья режимы, являющиеся врагами демократии и народа

02.08.2024 12:29





«Грузинская мечта», к сожалению, выбрала в друзья режимы, являющиеся врагами демократии и народа. До выборов осталось совсем немного, и грузинский народ вынесет приговор режиму! - заявил один из лидеров «Единства», депутат от «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.



По его словам, если «Грузинская мечта» будет оставаться у власти, Грузии грозит полная изоляция, что приведет к полной бедности и массовой эмиграции.



«Заявления, которые мы слышим от наших друзей, из Европы, Евросоюза и Соединенных Штатов Америки, вы знаете и о заявлении госсекретаря, указывают на то, что «Грузинскую мечту» нельзя оставлять у власти. Если они останутся у власти, Грузии грозит полная изоляция, которая приведет к полной нищете и еще большее число грузин покинет Грузию. Поэтому, 26 октября у нас выборы и мы должны отстранить от власти режим, который целенаправленно портит отношения со всеми нашими друзьями и партнеры.



Когда через 12 лет [правления] заявляешь, что «Хезболла» и ХАМАС являются твоими союзниками, а США и Европа хотят плохого, значит, очень плохи дела этой власти.



«Грузинская мечта», к сожалению, выбрала в друзья режимы, являющиеся врагами демократии и народа.



Не случайно то, что они дружат с Венесуэлой, Конго, ХАМАСом», «Хезболлой», Ираном и Науру. Это их тяжелый выбор. До выборов осталось совсем немного, и грузинский народ вынесет приговор режиму», - заявил Паата Манджгаладзе.





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