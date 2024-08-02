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Граждане Ирландии и Грузии могут обменять свои водительские удостоверения
02.08.2024 12:57
Граждане Ирландии и Грузии могут обменять свои водительские права на равный документ в зависимости от постоянного места жительства.
По словам начальника руставского центрального департамента Агентства обслуживания МВД Зураб Кикнадзе, меморандум о взаимопонимании вступил в силу 25 июня 2024 года, а это означает, что владельцы выданных Грузией и Ирландией водительских прав могут обменять их без сдачи теоретического или практического экзамена на равносильные водительские права по месту постоянного места жительства.
"Между Министерством внутренних дел Грузии, Министерством транспорта Ирландии и Управлением безопасности дорожного движения Ирландии подписан меморандум о взаимопонимании по обмену водительскими удостоверениями. Меморандум о взаимопонимании вступает в силу с 25 июня 2024 года. Это означает, что владельцы действительных водительских прав, выданных Грузией и Ирландией, могут обменять их на равные водительские права в зависимости от их постоянного места жительства, без необходимости сдавать теоретический или практический тест.
Отметим, что также подписано соглашение «О взаимном признании и обмене национальными водительскими удостоверениями между Грузией и Королевством Испания».
"После вступления соглашения в силу обладатели действительных водительских прав, выданных сторонами, смогут получить равные водительские права в государстве их законного проживания без сдачи теоретического или практического экзамена", - сказал Зураб Кикнадзе. .
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