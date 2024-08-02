

Президент Грузии помиловала 22 осужденных

02.08.2024 13:52





Президент Грузии сегодня помиловала 22 осужденных. Информацию распространяет администрация президента Грузии.



По сообщению администрации, от отбывания наказания в пенитенциарном учреждении полностью освобождены 14 осужденных, в том числе одна женщина.



Кроме того, семи осужденным сокращены оставшиеся сроки отбывания наказания в пенитенциарном учреждении.



По информации администрации президента, акт о помиловании затронул и одного осужденного, которого полностью освободили от дальнейшего отбывания условного срока наказания.







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