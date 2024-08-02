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Президент Грузии помиловала 22 осужденных
02.08.2024 13:52
Президент Грузии сегодня помиловала 22 осужденных. Информацию распространяет администрация президента Грузии.
По сообщению администрации, от отбывания наказания в пенитенциарном учреждении полностью освобождены 14 осужденных, в том числе одна женщина.
Кроме того, семи осужденным сокращены оставшиеся сроки отбывания наказания в пенитенциарном учреждении.
По информации администрации президента, акт о помиловании затронул и одного осужденного, которого полностью освободили от дальнейшего отбывания условного срока наказания.
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