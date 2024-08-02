

Нацвлишвили: «Грузинская мечта» обозначила себя рядом с террористическими организациями

02.08.2024 16:12





«Грузинская мечта» обозначила себя рядом с террористическими организациями и автократическими лидерами. Может, место Ираклия Кобахидзе и там, куда он ездит, но грузинскому народу там точно нет места! Грузия действительно не заслуживает того, чтобы пустить по ветру европейскую перспективу, завоеванную в результате такой тяжелой борьбы, - заявила журналистам депутат от партии «Лело» Анна Нацвилишвили.



Как отметила Нацвилишвили, ЕС основан на ценностях, и в демократических государствах нет места автократическим лидерам, которые не разделяют европейские ценности и противостоят им.



«Правительство «Грузинской мечты» наносит тяжелейший удар каждому гражданину Грузии. Финансовая поддержка, которую раньше получали грузинское государство и грузинские граждане, прекратилась из-за авторитарной, насильственной российской политики «Грузинской мечты». Как было анонсировано, будет остановлено еще больше проектов.



Хорошо, что продолжение этих проектов и возвращение всех благ, которые получала страна, теперь находятся именно в руках граждан Грузии.



Сегодня Грузия должна быть в таком положении, при котором мы будем сидеть за столом переговоров и предпринимать шаги к скорейшему вступлению в ЕС. Вместо этого «Грузинская мечта» посещает Иран, дружит с террористическими организациями, автократическими лидерами и готовит Грузию к международной изоляции», - заявила Анна Нацвлишвили.





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