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Нацвлишвили: «Грузинская мечта» обозначила себя рядом с террористическими организациями
02.08.2024 16:12
«Грузинская мечта» обозначила себя рядом с террористическими организациями и автократическими лидерами. Может, место Ираклия Кобахидзе и там, куда он ездит, но грузинскому народу там точно нет места! Грузия действительно не заслуживает того, чтобы пустить по ветру европейскую перспективу, завоеванную в результате такой тяжелой борьбы, - заявила журналистам депутат от партии «Лело» Анна Нацвилишвили.
Как отметила Нацвилишвили, ЕС основан на ценностях, и в демократических государствах нет места автократическим лидерам, которые не разделяют европейские ценности и противостоят им.
«Правительство «Грузинской мечты» наносит тяжелейший удар каждому гражданину Грузии. Финансовая поддержка, которую раньше получали грузинское государство и грузинские граждане, прекратилась из-за авторитарной, насильственной российской политики «Грузинской мечты». Как было анонсировано, будет остановлено еще больше проектов.
Хорошо, что продолжение этих проектов и возвращение всех благ, которые получала страна, теперь находятся именно в руках граждан Грузии.
Сегодня Грузия должна быть в таком положении, при котором мы будем сидеть за столом переговоров и предпринимать шаги к скорейшему вступлению в ЕС. Вместо этого «Грузинская мечта» посещает Иран, дружит с террористическими организациями, автократическими лидерами и готовит Грузию к международной изоляции», - заявила Анна Нацвлишвили.
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