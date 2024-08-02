

Саакашвили: Я хочу сказать Иванишвили - ты уже побил все рекорды

02.08.2024 16:37





Ты уже побил все рекорды. До каких пор вы будете держать меня и других политзаключенных в тюрьме? - так третий президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к почетному председателю «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили в ходе судебного заседания.



По его словам, «поражает такая насмешка над правосудием и пренебрежение им».



«Действительно поражает, такая насмешка над правосудием и пренебрежение им. Судить меня можно бесконечно и пройдет много лет. Я хочу сказать Иванишвили: ты уже побил все рекорды. Вчера Путин и Лукашенко освободили последних политзаключенных. До каких пор вы будете держать меня и других политзаключенных в тюрьме? Сегодня в Гори в 2 часа процесс Сосо Бабаева. Судья Модебадзе изначально отпустил его, а теперь его собираются отправить обратно в тюрьму по обвинению, высосанному из пальца.



Вы уже настолько смешны, что заставили трех водителей отказаться от управления нашим избирательным автобусом. Запугали трех водителей и владельца автобуса. Вы боитесь автобуса, и о чем еще может быть речь?», - заявил во время судебного процесса Михаил Саакашвили.





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