

В Грузии иностранцы смогут оформить медицинскую страховку в Доме юстиции

02.08.2024 17:42





Иностранные граждане смогут застраховать здоровье по упрощенным процедурам в филиалах Дома юстиции по всей Грузии.



«Вместе с другими сервисами иностранцы смогут приобрести различные страховые пакеты по упрощенной, гибкой процедуре и конкурентоспособной цене и позаботиться о своем здоровье на время пребывания в Грузии», — говорится в сообщении Дома юстиции.



Предлагаемые страховые полисы рассчитаны на 1 год. Они покрывают личного врача и другие легкодоступные медицинские услуги по всей стране, дистанционные консультации семейного врача, профилактические обследования, плановые стоматологические услуги (50% софинансирования). Клиентам обещают удобный запрос возмещения.



Дом юстиции внедряет услугу в партнерстве со страховой компанией «Imedi L». Она была определена по итогам электронного тендера.



В настоящее время сервис доступен в 121 филиале Дома юстиции.



Источник: Новости - Грузия

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