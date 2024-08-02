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В Грузии иностранцы смогут оформить медицинскую страховку в Доме юстиции


02.08.2024   17:42


Иностранные граждане смогут застраховать здоровье по упрощенным процедурам в филиалах Дома юстиции по всей Грузии.

«Вместе с другими сервисами иностранцы смогут приобрести различные страховые пакеты по упрощенной, гибкой процедуре и конкурентоспособной цене и позаботиться о своем здоровье на время пребывания в Грузии», — говорится в сообщении Дома юстиции.

Предлагаемые страховые полисы рассчитаны на 1 год. Они покрывают личного врача и другие легкодоступные медицинские услуги по всей стране, дистанционные консультации семейного врача, профилактические обследования, плановые стоматологические услуги (50% софинансирования). Клиентам обещают удобный запрос возмещения.

Дом юстиции внедряет услугу в партнерстве со страховой компанией «Imedi L». Она была определена по итогам электронного тендера.

В настоящее время сервис доступен в 121 филиале Дома юстиции.


Источник: Новости - Грузия
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