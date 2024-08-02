

Саакашвили: Каждый день заключения для меня ад, потому что я не могу помогать людям

02.08.2024 18:56





«Для меня каждый день заключения, будь то в клинике или в тюрьме, — это ад, потому что я не могу помогать людям», — заявил в дистанционном режиме из клиники «Вивамеди» бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на заседании суда, где рассматривалось дело о незаконном пересечении государственной границы.



Как отметил Саакашвили, «поражает такая насмешка над правосудием и пренебрежение им».



«Судить меня можно бесконечно и пройдет много лет. Я хочу сказать Иванишвили: ты уже побил все рекорды. Вчера Путин и Лукашенко освободили последних политзаключенных. До каких пор вы будете держать меня и других политзаключенных в тюрьме? Сегодня в Гори в 2 часа процесс Сосо Бабаева. Судья Модебадзе изначально отпустил его, а теперь его собираются отправить обратно в тюрьму по обвинению, высосанному из пальца.



Вы уже настолько смешны, что заставили трех водителей отказаться от управления нашим избирательным автобусом. Запугали трех водителей и владельца автобуса. Вы боитесь автобуса, и о чем еще может быть речь?



Они уничтожают меня, человека, который имеет такой международный авторитет, международные контакты и который, как воздух, нужен Грузии. Каждый день моего заключения, будь то в клинике или в тюрьме, — это ад, и прежде всего потому, что я не могу помогать людям. Я хочу всего для нашего грузинского и украинского народов», — заявил Михаил Саакашвили.



Вместе с тем, Михаил Саакашвили обратился к венесуэльскому народу и выразил им свою поддержку.







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