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Минздрав Грузии призывает граждан получить современные удостоверения личности
02.08.2024 19:25
Минздрав призывает граждан получить современное удостоверение личности, чтобы не создавать препятствий для получения пенсии, другой социальной помощи и любых других услуг.
По сообщению ведомства, т.н ламинированные (бумажные) удостоверения личности утратили юридическую силу.
«Чтобы граждане могли без проблем пользоваться услугами и не создавать препятствий при получении пенсии или иного социального пособия, необходимо обратиться в филиалы Дома юстиции, мобильные Дома юстиции и территориальные отделения Агентства развития госсервисов, где они смогут бесплатно поменять удостоверение личности.
С 1 июля 2024 года, в силу закона в Грузии, удостоверения личности, выданные до 28 июля 2011 года, утратили юридическую силу.
В целях защиты интересов тех граждан, которые еще не поменяли т.н ламинированное удостоверение личности государство решило сохранить бесперебойный доступ к услугам еще на месяц.
Указанное правило является временным и не означает продление срока действия т.н ламинированных удостоверений личности. Кроме того, указанные лица с 1-го августа могут получить социальную помощь, пенсию и другие выплаты только посетив соответствующие филиалы банка. Им ограничено пользование банкоматами и терминалами, банковскими переводами и другими банковскими операциями.
Минздрав призывает граждан обращаться в филиалы Домов юстиции, мобильные Дома юстиции и территориальные отделения Агентства развития госсервисов и получить современное удостоверение личности, чтобы не столкнуться в будущем с препятствиями при получении пенсий и другой социальной помощи, а также любых других услуг, для которых в целом требуется подтверждение личности», — говорится в информации министерства.
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