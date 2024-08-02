

Оппозиция вызывает «Грузинскую мечту» на дебаты

02.08.2024 20:42





Оппозиция приглашает представителей правящей партии принять участие в политических дебатах перед выборами. Оппоненты властей согласны на любой формат и любой эфир.



««Грузинская мечта» год не проводила прямых дебатов на открытом телевидении, потому что они просто боятся, не смеют это сделать, поэтому еще раз обращаюсь ко всем представителям «Грузинской мечты», приближаются выборы, осталось меньше 3 месяцев, выходите и сядьте в эфире на дебатах с оппозиционными партиями, потому что это демократия», — заявила член «Лело» Саломе Самадашвили.



Такой же призыв к правящей партии озвучил и лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.



«Дебаты являются частью демократии и культуры. Во-вторых — «Грузинская мечта» боится, потому что ей нечего сказать… Давайте поговорим прямо перед народом в дебатах и выясним все процессы, которые происходят сегодня в стране. Если вы однобоко лжете, посмотрите мне в глаза, давайте посмотрим друг другу в глаза и поспорим».



Вопросы к правящей партии есть и у партии «Гахария – за Грузию».



«Эти маленькие трусливые мальчики не могут набраться мужества, поскольку для того, чтобы выбраться из вашей теплой телестудии и фактически сидеть в общественном месте, где вам не будут задавать заранее заданные вопросы, а будут вести публичные дебаты, нужна смелость.



Подождем, кстати, будет интересно посмотреть, как «Грузинская мечта» представит себя избирателям. Кто будет её кандидатом в президенты, кто будет номером один, может быть, позже они наберутся смелости и тогда хотя бы примут участие в дебатах со своими оппонентами», — сказал Бека Лилуашвили.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





