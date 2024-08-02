

Нодар Харшиладзе: Цель Иванишвили - изолировать страну

02.08.2024 22:07





Целью Бидзины Иванишвили является изолирование страны, но он не может сказать, что «я этого хочу», он скажет, что «вынудили», и статус кандидата, так сказать, впарился ему, у него не было другого выхода, - заявил учредитель «Центра стратегического анализа» Нодар Харшиладзе в передаче «Резюме» на телеканале «Палитраньюс».



По словам Нодара Харшиладзе, «Грузинская мечта» потеряла иллюзию проевропейскости и теперь в это уже никто не верит.



«Существует водораздел. 29 апреля – день абсолютной трансформации Бидзины Иванишвили. До этого он всегда старался быть осторожным, не сжигать мосты, делать все это чужими руками, но 29 апреля вышел и сказал вещи, о которых, наверное, сегодня сожалеет. «Грузинская мечта» потеряла иллюзию проевропейскости, которой успокаивала многих людей и они голосовали, либо вообще не были политически активными. Теперь уже никто не верит. Обычным людям, не имевшим политической аффилиации, он сказал: «Будут эти, или те, ну и что?». Теперь это отношение изменилось. В особенности, молодые люди, которые не ходили на выборы, сейчас пойдут, потому что их интересам угрожает «Грузинская мечта», - заявил Нодар Харшиладзе.



Как отметил Нодар Харшиладзе, по его информации, в Евросоюзе идут серьезные дискуссии по поводу приостановки визовой либерализации [безвизового режима] для Грузии, и в сентябре они сделают заявление на эту тему.



«Решение о приостановке визовой либерализации в ЕС уже активировано и, к сожалению, близится к своему завершению. Остановка визовой либерализации не требует консенсуса, на техническом уровне проводится встреча министров внутренних дел и, если я не ошибаюсь, достаточно и двух третей. Об этом говорят очень серьезно. Одним из пропонентов этого является именно та страна, канцлера которой оскорбили представители «Грузинской мечты». Они сказали, что Шольц не представляет немецкий народ, и чего они только не наговорили. Есть большая вероятность, что об этом будет объявлено в сентябре. Может визовую либерализацию и не остановят перед выборами, но обязательно будет объявлено, что они думают об этом», - заявил Нодар Харшиладзе.





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