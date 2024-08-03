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Президент: Мы не забываем трагедию Шови!
03.08.2024 14:04
Мы не забываем трагедию Шови! - об этом в соцсети пишет президент Грузии Саломе Зурабишвили.
«Когда ты учишься на трагедии, принимаешь меры, чтобы подобное не повторилось, когда не забываешь жертв и заботишься о безопасном будущем – это называется государством!», - написала Саломе Зурабишвили.
Прошел 1 год со дня трагедии в Шови. Жертвами стихии, произошедшей 3 августа прошлого года, стали 33 человека. Тело одного несовершеннолетнего до сих пор не обнаружено.
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