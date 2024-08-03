

Кобахидзе: На месте трагедии в Шови будет построен храм, это своего рода небольшое сочувствие

03.08.2024 17:37





На месте трагедии в Шови будет построен храм, это своего рода небольшое сочувствие, которое может быть выражено людям, члены семей которых погибли, - об этом заявил журналистам в Шови премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



Глава правительства еще раз выразил соболезнования близким погибших в результате трагедии, произошедшей в Шови год назад.



«Прошел ровно год со дня трагедии Шови. Мы все помним те тяжелейшие дни, которые мы все пережили, однако, конечно, эти дни были самыми тяжелыми для скорбящих родных, и мне хотелось бы еще раз выразить им соболезнования.



Это была очень большая трагедия, потрясшая всю страну, и наш долг сегодня выразить максимум внимания и сочувствия. Есть также конкретные запросы касательно упорядочивания территории, что важно для родных погибших, и будет сделано все, чтобы выполнить все просьбы. Здесь будет построен храм, это своего рода небольшое сочувствие, которое может быть выражено людям, члены семей которых погибли», - заявил премьер.



Прошел 1 год со дня трагедии в Шови. Жертвами стихии, произошедшей 3 августа прошлого года, стали 33 человека. Тело одного несовершеннолетнего до сих пор не обнаружено.





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