

В «Грузинской мечте» подозревают Данию в попытке вмешательства в выборы

03.08.2024 22:08





В правящей партии «Грузинская мечта» считают вмешательством в предстоящие парламентские выборы «Фестиваль демократии», который проводят в разных городах страны при поддержке Дании.



«Мы четко видим определенные вмешательства, которые противоречат избирательным принципам, однако, в конечном итоге, все это не сможет отразиться на результатах выборов», — сказал журналистам премьер Ираклий Кобахидзе.



Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили расценивает мероприятие, как «ведение предвыборной агитации радикальными партиями при финансировании датского государства».



«Одновременно неправительственная организация, которая организует это мероприятие, сама находится в политике, ее члены находятся в политике, и это вызывает сомнения в том, что мы имеем дело с политической коррупцией. Создается впечатление, что эти НПО спланировали конкретные мероприятия с расчетом на то, что впоследствии они сами пойдут в политику», — сказал Папуашвили.



«Фестиваль демократии» в прошлые выходные прошел в Цаленджиха, сегодня проходит в Телави. 10 и 17 августа мероприятия проведут также в Кутаиси и Батуми.



Организатор фестиваля – грузинская организация «Центр многопартийной демократии Восточной Европы» (EECMD). Поддержку оказывает Датский институт партий и демократии (DIPD), функционирующий при парламенте Дании.



Целью фестиваля организаторы называют повышение гражданского участия и укрепление диалога между общественными группами. На мероприятиях политические партии знакомят со своими предвыборными программами, неправительственные организации – рассказывают о реализуемых проектах. Представлен также Центризбирком Грузии. В его уголке можно протестировать электронные средства голосования.



«Грузинская мечта» отказалась от участия в мероприятии, хотя приглашение ей направили.



Источник: Новости - Грузия

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