

Лидеры «Лело» приняли участие в «Фестивале демократии» в Телави

03.08.2024 22:42





«Правительство Иванишвили руководствуется российским законодательством, поэтому оппозиционные силы представляют опасность для «Мечты»», заявляет лидер «Лело» Мамука Хазарадзе.



Оппозиционер принял участие в «Фестивале демократии» в Телави — мероприятии, в рамках которого лидеры оппозиционных партий рассказывают жителям разных регионов страны о важности участия в предстоящих выборах.



«Чем программы и взгляды различных партий будут ближе к нашим гражданам, тем лучше…



«Грузинская мечта», руководствуется российским законодательством и поэтому для них все представляет опасность, которая основана на прозрачности, реальной прозрачности, а не мнимой прозрачности, что связано с демократией».



Его однопартиец Бадри Джапаридзе также присутствовал на мероприятии:



«Хотелось бы сказать о сегодняшнем мероприятии — здесь представлены неправительственные организации, помогающие людям с ограниченными возможностями и детям, а также были представлены очень интересные продукты.



Сюда была приглашена и «Грузинская мечта», но они не пришли, поэтому ясно, что эта сила, продолжит российскую пропаганду, а мы должны продолжать встречи с нашим народом, продолжать поддерживать тех людей, которые помогают инвалидам, помогают сиротам», — сказал Бадри Джапаридзе.





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