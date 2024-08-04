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США призвали своих граждан покинуть Ливан по любому доступному билету
04.08.2024 13:33
Посольство США в Бейруте призвало сограждан покинуть Ливан «по любому доступному билету» на фоне новой напряженности на Ближнем Востоке, передает Радио Свобода.
В сообщении американской дипмиссии в Ливане от 3 августа говорится, что те граждане США, кто решат остаться в Ливане, должны подготовить план действий на случай непредвиденных обстоятельств и быть готовыми пробыть в укрытии длительный период времени.
При этом в дипмиссии отметили, что рейсы в страну приостановили несколько авиакомпаний, но варианты коммерческих перевозок из Ливана пока остаются.
Ранее Иран пообещал жесткое возмездие Израилю, который иранские власти обвиняют в убийстве политического лидера палестинской группировка ХАМАС, признанной террористической в США и ЕС, Исмаила Хании в Тегеране в ночь на 31 июля. О гибели Хании стало известно спустя несколько часов после того, как Израиль объявил о ликвидации в Бейруте военного командира ливанской исламистской группировки «Хезболла» Фуада Шукра. Ответственность за гибель Хании Израиль на себя не брал.
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