

США призвали своих граждан покинуть Ливан по любому доступному билету

04.08.2024 13:33





Посольство США в Бейруте призвало сограждан покинуть Ливан «по любому доступному билету» на фоне новой напряженности на Ближнем Востоке, передает Радио Свобода.



В сообщении американской дипмиссии в Ливане от 3 августа говорится, что те граждане США, кто решат остаться в Ливане, должны подготовить план действий на случай непредвиденных обстоятельств и быть готовыми пробыть в укрытии длительный период времени.



При этом в дипмиссии отметили, что рейсы в страну приостановили несколько авиакомпаний, но варианты коммерческих перевозок из Ливана пока остаются.



Ранее Иран пообещал жесткое возмездие Израилю, который иранские власти обвиняют в убийстве политического лидера палестинской группировка ХАМАС, признанной террористической в США и ЕС, Исмаила Хании в Тегеране в ночь на 31 июля. О гибели Хании стало известно спустя несколько часов после того, как Израиль объявил о ликвидации в Бейруте военного командира ливанской исламистской группировки «Хезболла» Фуада Шукра. Ответственность за гибель Хании Израиль на себя не брал.





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