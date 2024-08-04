

Кобахидзе: Сильные горы означают сильную Грузию

04.08.2024 13:34





Особым приоритетом для нас является забота о развитии гор, развитии горной Аджарии, и это будет продолжаться и в будущем, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время своего выступления на празднике «Шуамтоба» в Бешуми.



Глава правительства поздравил местное население и гостей с национальным праздником «Шуамтоба» и рассказал о проектах, служащих развитию региона.



«О дороге Хуло-Зарзма говорилось много раз, и я рад, что этот проект будет доведен до конца в этом году. Особая благодарность всем тем людям, которые принимали участие в реализации этого проекта. Особая благодарность за это г-ну Ираклию Карселадзе [министр регионального развития и инфраструктуры].



Сильные горы означают сильную Грузию, поэтому мы должны сделать все, чтобы позаботиться о грузинских горах, горной Аджарии, и так будет и в будущем», - заявил премьер.





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