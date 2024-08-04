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Кобахидзе: Саакашвили уже давно не в тюрьме, а в частной клинике
04.08.2024 14:11
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявляет, что решение относительно перевода бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьму принимают соответствующие ведомства.
Как отметил премьер-министр, Саакашвили уже очень давно находится в частной клинике, а не в тюрьме.
На вопрос, намерены ли власти снова вернуть Михаила Саакашвили в тюрьму, Ираклий Кобахидзе ответил так: «Не знаю, мне это не интересно, такие решения принимают соответствующие ведомства. Вы знаете, что Саакашвили уже очень давно находится не в тюрьме, а в частной клинике, такова нынешняя ситуация, по остальному решения принимаются соответствующими ведомствами, исходя из потребностей. Будет то так, то эдак, посмотрим».
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