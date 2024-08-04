

Вашадзе: Все хотят, чтобы Грузия оставила болото позади и шла вперед, к будущему

04.08.2024 18:48





Все хотят, чтобы Грузия оставила болото позади и шла вперед, к будущему, - заявил один из лидеров «Единства», председатель «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.



Вашадзе поздравил граждан с праздником Шуамтоба и отметил, что сегодня все хотят единства, все хотят развития.



«Я поздравляю с Шуамтоба местных жителей, Аджарию, Грузию в целом. Это крутой праздник, а настроение еще круче. Вот с кем мы встречаемся, все жаждут перемен. Все хотят, чтобы Грузия оставила болото позади и шла вперед, к будущему. Все хотят единства, все хотят развития.



Всем нужны финансовые ресурсы, которые дадут нам рабочие места.



Эта команда - мы, вместе с Мишей Саакашвили. На эту команду надеется Грузия.



Я вам обещаю, что с рабочими местами в Грузии проблем не будет, эмигранты тоже вернутся, рождаемость увеличится.



Мы будем уделять большое внимание демографии.



Самое главное, что на такие праздники мы все будем приходить более счастливыми, потому что будем жить в нормальной, цивилизованной, счастливой Грузии», - заявил Георгий Вашадзе.





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