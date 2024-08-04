

Бокучава: Решение о двойном заключении Саакашвили говорит лишь об одном: Иванишвили очень боится выборо

04.08.2024 19:35





Решение о двойном заключении Саакашвили говорит лишь об одном: Иванишвили очень боится выборов 26 октября, на которых грузинский народ победит его, - заявила председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава.



По его словам, судья Михаил Джинджолия вынес решение в отношении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «по политическому заказу Иванишвили».



«Судья Михаил Джинджолия по политическому заказу режима Иванишвили, обусловленному личным страхом Иванишвили перед президентом Саакашвили, вынес совершенно беспрецедентное решение, которым приговоренному к тюремному заключению избрано дополнительно предварительное заключение. В нынешней пенитенциарной системе не существует прецедента такого двойного заключения… Решение о двойном заключении президента Саакашвили говорит только об одном: Иванишвили очень боится потери власти, предстоящих выборов 26 октября, на которых грузинский народ, с одной стороны, покончит с политическим правосудием, что освободит президента Саакашвили, который заложил основу успешного евроатлантического будущего нашей страны и, с другой стороны, обязательно проголосует за евроатлантическую перспективу Грузии, демократическое развитие, процветание каждого гражданина и каждой семьи Грузии. Таков наш план – мы побеждаем единством, грузинский народ побеждает единством», - заявила Тина Бокучава, заявление которой распространила пресс-служба партии.





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