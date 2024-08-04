

Партия «Ахали» переименована в «Коалицию за перемены — Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа»

04.08.2024 19:38





«Состоялось заседание политсовета партии «Ахали», на котором заместителями председателя политсовета были утверждены Ана Гоголадзе и Ани Кавтарадзе. По решению Политического совета была создана женская организация, председателем которой была избрана Ана Гоголадзе.



Также был проведен внеочередной съезд партии, на котором было определено новое название партии — «Коалиция за перемены — Гварамия, Мелия, «Гирчи», «Дроа!», — читаем в заявлении партии.



Напомним, официально публичный реестр Грузии зарегистрировал партию «Ахали» 16 июля. На парламентских выборах 26 октября они выступят под номером 4.





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