

В здании парламента в Кутаиси откроют технологический центр

04.08.2024 19:52





В здании парламента в Кутаиси в 2025 году планируют открыть технологический центр. Об этом говорится в постановлении правительства Грузии от 1 августа.



Реализация проекта поручена Агентству инноваций и технологий Грузии, входящему в Министерство экономики и устойчивого развития.



Из бюджета будет выделено 12 млн лари (4 436 607,60 $) на открытие технологического хаба: в 2024 году из бюджета Минэкономики выделят 3 млн лари — на закупку товаров, услуг и работ, необходимых для открытия хаба, а в 2025 году — 9 млн лари.



Напомним, законодательный орган переехал из Кутаиси в Тбилиси в октябре 2012 года. Поскольку в 2018 году парламент продолжил работу в формате пленарных заседаний в Тбилиси и, соответственно, законодательная деятельность полностью переместилась в столицу, здание Кутаиси практически не функционирует.



Ранее, в 2018 году, правительство намеревалось передать здание МВД Грузии, а в 2019 году намеревалось продать его.



Строительство здания парламента обошлось более чем в 326 млн лари.



Источник: SOVA

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