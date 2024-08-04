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ТВ «Формула»: США приостановили помощь Центру NCDC и лаборатории Лугара
04.08.2024 20:00
Телеканал «Формула» сообщает, что Национальный центр по контролю за заболеваниями и лаборатория Лугара не будут получать финансовую помощь от США - финпоток приостановлен.
Источник оппозиционной телекомпании сообщает, что часть из 95 млн долларов, которые правительство Грузии больше не будет получать из-за антидемократической политики и антизападной риторики, должна была достаться этому госведомству.
Вашингтон является одним из главных спонсоров центра, что подтверждает экс-глава Национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе. Ежегодно Центр получал от США помощь в размере 10 млн долларов - сумма направлялась на реализацию научных проектов и переподготовку персонала.
Лаборатория Лугара - один из крупнейших американских проектов в Грузии, сыгравших ключевую роль в критических ситуациях, к примеру, во время пандемии Covid-19. Однако страсти вокруг него и распространение мифов со стороны Москвы с момента его открытия не утихают уже более десяти лет, пишет SOVA.
Напомним, США приостанавливают оказание прямой финансовой помощи правительству Грузии в размере 95 млн долларов. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, помощь, которая приносит прямую выгоду правительству Грузии, прекращается. Это - ответ Штатов на антидемократические действия и антизападную риторику грузинского правительства, которые несовместимы с нормами членства в ЕС и НАТО.
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