

ТВ «Формула»: США приостановили помощь Центру NCDC и лаборатории Лугара

04.08.2024 20:00





Телеканал «Формула» сообщает, что Национальный центр по контролю за заболеваниями и лаборатория Лугара не будут получать финансовую помощь от США - финпоток приостановлен.



Источник оппозиционной телекомпании сообщает, что часть из 95 млн долларов, которые правительство Грузии больше не будет получать из-за антидемократической политики и антизападной риторики, должна была достаться этому госведомству.



Вашингтон является одним из главных спонсоров центра, что подтверждает экс-глава Национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе. Ежегодно Центр получал от США помощь в размере 10 млн долларов - сумма направлялась на реализацию научных проектов и переподготовку персонала.



Лаборатория Лугара - один из крупнейших американских проектов в Грузии, сыгравших ключевую роль в критических ситуациях, к примеру, во время пандемии Covid-19. Однако страсти вокруг него и распространение мифов со стороны Москвы с момента его открытия не утихают уже более десяти лет, пишет SOVA.





Напомним, США приостанавливают оказание прямой финансовой помощи правительству Грузии в размере 95 млн долларов. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, помощь, которая приносит прямую выгоду правительству Грузии, прекращается. Это - ответ Штатов на антидемократические действия и антизападную риторику грузинского правительства, которые несовместимы с нормами членства в ЕС и НАТО.





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