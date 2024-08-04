|
|
|
Саакашвили перевели в другую палату, где нет телевизора
04.08.2024 22:24
Мать Михаила Саакашвили, третьего президента Грузии, Гиули Аласания заявила, что 2 августа, после судебного заседания, ее сына перевели в палату клиники Vivamed, на 8-й этаж, где нет телевизора.
«Они схватили его за руку и перевели в ту часть здания, которую они называют гостиницей, — куда-то на восьмой этаж. <> Там нет телевизора, хотя было обещано, что условия не изменятся — должны были быть еще какие-то тренажеры. Я заглянула туда, но там нет ни тренажеров, ни — что главное — телевизора», — говорит Аласания.
Мать экс-президента и его сторонники подозревают, что правительство отправит Саакашвили обратно в тюрьму перед парламентскими выборами, в то время как в новой палате в наличии «опасные для жизни <Саакашвили> условия».
«Это своего рода психологическое давление. Нас это тоже не удивляет. Мы думаем, что они (власти — ред.) собираются посадить Саакашвили в тюрьму, потому что мы помним, что неделю назад Рати Брегадзе сделал заявление о том, что <Саакашвили> якобы выглядит лучше, и поэтому его следует посадить в тюрьму.
<> На наш взгляд, сейчас президента Саакашвили окружает небезопасная обстановка, можно сказать, что это угроза для его жизни, потому что от этого правительства можно ожидать чего угодно», — заявила представитель НПО «Гражданское общество за свободу Михаила Саакашвили» Манана Андгуладзе.
Напомним, ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил о возможном возвращении в пенитенциарное учреждение экс-президента Михаила Саакашвили. Состояние его здоровья значительно улучшилось, отмечает глава Минюста.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна