

Саакашвили перевели в другую палату, где нет телевизора

04.08.2024 22:24





Мать Михаила Саакашвили, третьего президента Грузии, Гиули Аласания заявила, что 2 августа, после судебного заседания, ее сына перевели в палату клиники Vivamed, на 8-й этаж, где нет телевизора.



«Они схватили его за руку и перевели в ту часть здания, которую они называют гостиницей, — куда-то на восьмой этаж. <> Там нет телевизора, хотя было обещано, что условия не изменятся — должны были быть еще какие-то тренажеры. Я заглянула туда, но там нет ни тренажеров, ни — что главное — телевизора», — говорит Аласания.



Мать экс-президента и его сторонники подозревают, что правительство отправит Саакашвили обратно в тюрьму перед парламентскими выборами, в то время как в новой палате в наличии «опасные для жизни <Саакашвили> условия».



«Это своего рода психологическое давление. Нас это тоже не удивляет. Мы думаем, что они (власти — ред.) собираются посадить Саакашвили в тюрьму, потому что мы помним, что неделю назад Рати Брегадзе сделал заявление о том, что <Саакашвили> якобы выглядит лучше, и поэтому его следует посадить в тюрьму.



<> На наш взгляд, сейчас президента Саакашвили окружает небезопасная обстановка, можно сказать, что это угроза для его жизни, потому что от этого правительства можно ожидать чего угодно», — заявила представитель НПО «Гражданское общество за свободу Михаила Саакашвили» Манана Андгуладзе.



Напомним, ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил о возможном возвращении в пенитенциарное учреждение экс-президента Михаила Саакашвили. Состояние его здоровья значительно улучшилось, отмечает глава Минюста.





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