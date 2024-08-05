

Коффи: Против высокопоставленных чиновников «Мечты» могут быть введены санкции

05.08.2024 09:54





Старший научный сотрудника института Хадсона, эксперт по международной политике Люк Коффи заявил, что, по его предположению, санкции могут ввести и против высокопоставленных чиновников команды «Грузинской мечты».



Коффи отметил, что приостановление финансовой помощи в 95 млн $ — это «очевидный результат действий» властей Грузии, команды «Мечты».



«Приостановление помощи — это очевидный результат действий правительства «Грузинской мечты». Особенно это касается т.н. российского закона (закон об иноагентах — «О прозрачности иностранного влияния» — ред.), но это также результат постоянной риторики, исходящей от высокопоставленных чиновников грузинского правительства.



Я предполагаю, что будут введены санкции против высокопоставленных чиновников правительства «Грузинской мечты». Я не знаю, против кого или какого рода санкции, но если Соединенные Штаты хотят продолжить давление, единственным логичным шагом после замораживания сотрудничества и помощи будет введение санкций», — отметил Люк Коффи.



Напомним, США приостанавливают оказание прямой финансовой помощи правительству Грузии в размере 95 млн $. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, помощь, которая приносит прямую выгоду правительству Грузии, прекращается. Это — ответ Штатов на антидемократические действия и антизападную риторику грузинского правительства, которые несовместимы с нормами членства в ЕС и НАТО.



Источник: СОВА

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