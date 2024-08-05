

Американская финансовая помощь NCDC и лаборатории Лугара не прекращалась - Имнадзе

05.08.2024 11:39





Паата Имнадзе, заместитель директора Национального центра по контролю заболеваний, сообщил телекомпании «Формула», что некоторые американские проекты Центра и лаборатории Лугара, вероятно, были приостановлены, хотя он отмечает, что помощь США не прекратилась.



"Это не прекращено, есть некоторые проекты, о которых говорят", - говорит Паата Имнадзе, а на вопрос, о каких именно проектах идет речь, он отвечает, что "пока ничего сказать не может".



По данным «Формулы», финансовая помощь со стороны Соединённых Штатов Америки Национальному центру по контролю заболеваний и лаборатории Лугара приостановлена.



По словам источника, часть 95 миллионов долларов, которые правительство больше не получит из-за антидемократической политики и антизападной риторики, также должна была пойти в это ведомство.



Вашингтон является одним из главных сторонников Центра, что подтверждает бывший глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.



Ежегодно центр получал 10 миллионов долларов помощи из США, которые использовались на научные проекты и обучение персонала.





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