

Правительство Грузии выделило 12 млн лари на новую функцию здания парламента в Кутаиси

05.08.2024 14:20





Правительство Грузии планирует к 2025 году открыть технологический центр в заброшенном футуристическом здании парламента в Кутаиси.



Для этого из бюджета Минэкономики на два года должно быть выделено 12 миллионов лари — указ был издан 1 августа.



По данным министерства, в комплексе будет интерактивный музей науки, международная IT-школа, конференц-пространство, дата-центр для разработки грузинского искусственного интеллекта и т.д.



Бывшее здание парламента в Кутаиси не функционирует с 2018 года.



В декабре прошлого года тогда премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявлял, что здание планируется передать под IT хаб израильской компании.



На данный момент международные партнеру по проекту не названы.



Перевод парламента в Кутаиси был амбициозным проектом властей в период президентства Михаила Саакашвили с целью децентрализации и развития региона. Здание строилось несколько лет и было торжественно открыто в мае 2012 года, за несколько месяцев до того, как ЕНД уступило «Грузинской мечте» позиции правящей партии.



Стоимость строительства шестиэтажного здания со стеклянным куполом составила 326 миллионов лари, по курсу тех лет около 110 млн долларов.



«Грузинская мечта» после прихода к власти сочла идею существования парламента в Кутаиси неэффективной и вернула его в Тбилиси. Для этого пришлось снова вносить поправки в Конституцию. Затем здание сначала планировали передать МВД, потом сделать университет. Прошлой весной в правительстве Грузии заговорили о планах обустроить в здании технопарк.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





