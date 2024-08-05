

Премьер-министр Грузии сказал, что ничего не знает про 95 млн долларов от США

05.08.2024 14:20





В правительстве Грузии заявили, что не понимают, какие 95 млн долларов Вашингтон решил не выделять официальному Тбилиси.



Премьер Ираклий Кобахидзе сказал, что до сих пор «так и не выяснил», но постарается.



Ранее аналогичное заявление сделал министр экономики.



Кобахидзе заявил, что правительство Грузии находится «в режиме ожидания» позитивных шагов от американских партнеров. В «Мечте» заверяют, что Вашингтон перестанет критиковать Тбилиси за отказ демократии в случае победы Дональда Трампа.



«Мне также кажется, что в ближайшем будущем, особенно после окончания войны в Украине, подходы радикально и основательно изменятся», — заявил Кобахидзе.



Замороженная помощь США не была связана с государственным бюджетом Грузии, утверждал в беседе с журналистами Шалва Папуашвили.



«До сих даже посольство не сделало разъяснений, о какой сумме идет речь. Я понятия не имею, какая это сумма. В бюджет эта сумма действительно не входила», — заявил Папуашвили.



Он считает, что прекращение помощи никак не отразится на функционировании государства.



«Мы не отсталая страна, находящаяся на дотации другого государства. Важно и то, что в наше общество внедряли ощущение, что кто-то где-то прекратил нас финансировать и это будет катастрофой», — сказал политик.



Госсекретарь США Энтони Блинкен 31 июля объявил о том, что Вашингтон приостанавливает программу помощи Грузии в размере более 95 млн долларов. Причинами решения стали «антидемократические действия и ложные заявления правительства Грузии, которые не соответствуют нормам членства в ЕС и НАТО».



По той же причине ранее ЕС принял решение заморозить 30 млн евро, которые планировалось выделить Минобороны Грузии.



Старший научный сотрудник Института Гудзона, эксперт по внешней политике Люк Коффи тем временем заявил в интервью «Голосу Америки»: «Приостановка прямой помощи властям Грузии — результат их действий, особенно принятия т.н. «российского закона» («об иноагентах»). Но это также результат постоянной риторики ложных обвинений со стороны высокопоставленных чиновников правительства Грузии. Я предполагаю, что будут и санкции (США) против конкретных лидеров, не знаю, против кого и какого рода санкции, но это единственный логичный шаг».





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