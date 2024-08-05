

Гамкрелидзе о финансировании Центра и лаборатории Лугара: США — наш самый большой партнер

05.08.2024 14:21





Амиран Гамкрелидзе, бывший глава Национального центра по контролю за заболеваниями и общественного здоровья, заявил, что на текущей неделе, скорее всего, будут приняты решения в отношениии финансирования проектов самого центра (NCDC) и Лаборатории имени Лугара.



Он отмечает, что США — самый важный и значимый партнер Центра и было бы плохо, если бы финансирование реализации проектов Центра по контролю за заболеваниями было приостановлено.



«Точные решения, вероятно, будут <приняты> на этой неделе, насколько я владею информацией. Проверенной информации, по крайней мере, на данный момент, у меня нет. Почему-то я думаю, что это не начнется со сферы здравоохранения.



Конечно, роль американцев велика. Как вы знаете, США — наш самый важный и значимый партнер, в том числе в области здравоохранения. Государство финансирует расходы на содержание этой лабораторной системы с 2018 года, но серьезная помощь продолжается», — заявил он.



Амиран Гамкрелидзе сообщил, что еще в августе 2022 года Центр получил гранты и крупные проекты — не только от США, но и от ЕС и ООН. Сумма составляла около 10 млн лари (3 697 173 $).



«Очевидно, что это не приведет к добру, но я все же думаю, что наши основные партнеры могут не будут распространять <эти меры>, поскольку вопрос касается здравоохранения и, в частности, общественного здравоохранения», — считает Гамкрелидзе.



По информации Formula TV, что Национальный центр по контролю за заболеваниями и лаборатория Лугара не будут получать финансовую помощь от США — финпоток приостановлен.



Источник оппозиционной телекомпании сообщает, что часть из 95 млн $, которые правительство Грузии больше не будет получать из-за антидемократической политики и антизападной риторики, должна была достаться и этому госведомству.



Источник: СОВА

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