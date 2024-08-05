

Венгрию предложили на время исключить из Шенгенской зоны

05.08.2024 14:24





В Европарламенте предложили приостановить участие Венгрии в Шенгенской зоне после того, как Будапешт решил ослабить визовые требования для граждан России и Беларуси. Письмо с таким требованием подписала группа из 70 евродепутатов, пишет Politico.



«Мы призываем Европейскую комиссию принять срочные меры по расследованию решения Венгрии, поскольку оно может представлять собой лазейку и потенциально поставить под угрозу общее функционирование Шенгенской зоны и ее роль как безопасного пространства для граждан», — говорится в документе.



Если правительство Венгрии откажется изменить свою визовую политику, то Еврокомиссия и все страны ЕС «должны поставить под сомнение венгерское присутствие в Шенгенской зоне, введя новые меры по защите европейских граждан, включая новый контроль на венгерских границах», отмечается в письме.



В начале июля Венгрия включила россиян и белорусов в программу «национальной карты», которая позволяет устроиться на работу в любой отрасли, перевезти семью и через три года получить постоянный вид на жительство в стране. Как отмечало Deutsche Welle, это произошло после встречи премьер-министра республики Виктора Орбана с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.



До этого программа была доступна только для граждан Украины и Сербии. Помимо России и Беларуси ее распространили еще на шесть стран: Боснию и Герцеговину, Молдову, Северную Македонию и Черногорию. Весной венгерское правительство заявило, что рассчитывает принять около 65 тыс. гастарбайтеров с семьями.



Национальная карта выдается на два года и может бесконечно продлеваться — для этого не нужно сдавать тест на знание культуры Венгрии. Кроме этого, обладателей данного документа впускают в страну без проверок безопасности. Из-за этого соседи Венгрии опасаются, что по такой схеме в Европу под видом гастарбайтеров хлынут российские шпионы и диверсанты, пишет RND.



После решения Путина начать полномасштабную войну в Украине ряд европейских стран фактически закрыли въезд для россиян. В частности, это сделали граничащие с РФ Латвия, Литва, Эстония, Польша, Финляндия, а также Чехия. Одни перестали выдавать краткосрочные туристические визы, а другие — пускать россиян на свою территорию даже с уже выданными шенгенами.



В июле Орбан отправился в «мирное турне», призванное склонить Украину к переговорам с Россией о завершении войны. Оно включало визиты в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон. Инициатива не нашла поддержки среди стран Европы, напротив — Венгрии предложили выйти из ЕС, чтобы вступить в военный союз с Россией.





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