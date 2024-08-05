

Прокремлевский бизнесмен просит Путина и Кобахидзе «объединить страны» против Запада без предусловий

05.08.2024 14:46





Российский бизнесмен и прокремлевский «политик» Мамука Пипия просит президента РФ Владимира Путина и премьера Грузии Ираклия Кобахидзе «объединить страны» без предусловий в борьбе против Запада, который, по его словам, «ополчился, чтобы уничтожить русскую цивилизацию» и «пытается бросить пучину войны» и Грузию.



Об этом российский бизнесмен заявил на брифинге в Телави в окружении членов пророссийской партии «Солидарность во имя мира» — 4 августа, в день годовщины Георгиевского трактата.



Пипия обратился к властям Грузии с призывом начать переговоры о восстановлении дипломатических отношений и «стратегического союза» между Москвой и Тбилиси.



«России навязано решающее противостояние с объединенным Западом, ополчившимся, чтобы уничтожить русскую цивилизацию. Запад пытается бросить в пучину войны и Грузию — маленькая кавказская страна противится, пытается сохранить себя и борется, буквально, за физическое выживание», — заявил он.



Пипия подчеркнул, что «железная логика исторических процессов вновь ставит ребром вопрос сближения двух стран, двух народов».



«Чтобы справиться с грозными вызовами времени, Грузия и Россия вновь должны преодолеть разногласия и объединиться без каких-либо предварительных условий. У нас, как и у наших предков в конце 18-го века, нету выбора, кроме как создать общее пространство во всех смыслах — общеэкономическое, культурное, информационное, военно-политическое пространство. Без этого невозможно обеспечить условия прочного мира, развития и процветания», — заявил он.



Мамука Пипия отметил, что 26 октября в Грузии пройдут парламентские выборы, а «антигосударственные силы готовят переворот». И если это произойдет, Грузия «станет перед угрозой распада и уничтожения». Он считает, что «вся грузинская общественность должна быть наготове, чтобы не допустить прозападный реванш».



«Поэтому обращаемся к властям Грузии начать переговоры с российской стороной с целью скорейшего восстановления дипломатических отношений, — в первую очередь, в интересах наших народов.



Обращаемся к властям двух стран: начать подготовку условий для восстановления добрососедских отношений с перспективой скорейшего восстановления стратегического союза между Москвой и Тбилиси. Пора восстанавливать общее пространство безопасности», — подчеркнул он.



Напомним, российский бизнесмен Мамука Пипия – друг депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, чье появление в парламенте Грузии в 2019 году вызвало массовый протест.



Пипия посетил парламент Грузии в 2023 году и опубликовал фотографию, снятую в одном из кабинетов в высшем законодательном органе с подписью: «Изучаю грузинскую Конституцию». Тогда в парламент Грузии бизнесмена пригласил депутат от «Грузинской мечты» Васил Чигогидзе.





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