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Мэрия Батуми вносит изменения в «Правила содержания собак и кошек»
05.08.2024 14:53
Мэрия Батуми вносит изменения в «Правила содержания собак и кошек», стремясь усовершенствовать эти правила. В частности, мэрия уточняет способ регистрации новых питомцев и составления базы данных, добавляя это в действующее правило отдельной статьей.
«Правила ухода за собаками и кошками в Батуми и управления их популяциями» были утверждены Батумским горсоветом в феврале 2014 года и вступили в силу в июле того же года. Согласно этим правилам, животные, находящиеся в Батуми, делятся на три категории: принадлежащие владельцам, безнадзорные и свободно живущие в определенном пространстве, не принадлежащие никому.
В правилах также поясняется, что «проверенное животное» — это животное, за которым с момента регистрации в уполномоченном органе закрепляется обязанность обеспечения ветеринарно-медицинских услуг.
Статус животного присваивается ему с момента регистрации в уполномоченном органе соответствующим лицом.
В текущих правилах не указано, в каком именно «уполномоченном органе» и каким образом можно зарегистрировать собаку или кошку в качестве домашнего животного. Не определено также, как должна составляться база данных о погибших животных.
В принятое 10 лет назад постановление горсовета добавлена статья 41, которая определяет правила регистрации «приемышей» и ведения базы данных.
Согласно проекту изменений:
Регистрация животного для получения статуса домашнего осуществляется уполномоченным органом муниципального образования мэрии или приютами для животных на основании соответствующего заявления владельца.
Заводчик обязан зарегистрировать животное в течение одного месяца с момента возникновения этой обязанности.
Незарегистрированное животное, находящееся под фактическим наблюдением усыновителя, подлежит регистрации с целью установления факта усыновления.
При регистрации выдается регистрационное удостоверение, а также данные о новом животном и проведенных процедурах. Формы этих данных утверждаются Батумской муниципальной инспекцией. Животному присваивается персональный номер, соответствующий номеру регистрационного удостоверения. При изменении регистрационных данных регистрирующий орган вносит соответствующие изменения.
Свободно живущее животное обитает в определенном пространстве (например, общем дворе, сквере) и необязательно находится в доме (здании).
Приютивший питомца несет ответственность за здоровье, уход и благополучие животного, а также за предотвращение опасности для других людей и животных.
При наличии объективных предпосылок агрессии животного или невозможности дальнейшего надлежащего содержания усыновитель обязан обратиться в уполномоченный орган для передачи животного в приют и проведения дальнейших процедур.
За нарушение этих правил будут применяться меры, предусмотренные статьей 103 Кодекса Грузии об административных правонарушениях:
• Нарушение правил содержания собаки и кошки влечет штраф на обычного горожанина в размере до пяти минимальных размеров оплаты труда, а на должностное лицо — до половины минимальной заработной платы.
• Повторное нарушение в течение года влечет штраф в размере 50 лари.
• Содержание собаки без поводка в открытом пространстве, в том числе на территории батумского бульвара, в парке или сквере (за исключением специально отведенных мест), влечет штраф в размере 150 лари.
• Повторное нарушение в течение года влечет штраф в размере 300 лари.
Батумский горсовет (Сакребуло) обсудит изменения в «Правилах содержания собак и кошек в Батуми и управления их популяциями» на заседании 9 августа 2024 года.
Забота о бездомных животных в Батуми пока остается одной из серьезных задач.
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