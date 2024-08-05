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Условия Михаила Саакашвили в палате не ухудшились - директор клиники «Вивамед»
05.08.2024 14:58
Условия Михаила Саакашвили в палате не ухудшились - до сих пор он был в двухкомнатном люксе, теперь - в трехкомнатном люксе, - об этом сообщил «Интерпрессньюс» клинический директор клиники «Вивамед» Зураб Чхаидзе.
По его словам, из-за структурных изменений, идущих в клинике, возникла необходимость сменить палату.
«Исходя из структурных изменений, идущих в клинике, добавился новый департамент, и нам понадобился тот этаж, где находился пациент Михаил Саакашвили. Соответственно, палата сменилась. Он в улучшенных условиях, они никак не ухудшились, до сих пор был в двухкомнатном люксе, а сейчас в трехкомнатном люксе», - отметил Чхаидзе.
Для справки, информацию о смене палаты Михаила Саакашвили в клинике «Вивамед» распространила мать третьего президента Гиули Алсания. Она отмечала, что «в новых условиях у него нет телевизора».
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