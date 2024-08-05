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Минюст Грузии задействовал реестр иноагентов


05.08.2024   15:36


Министерство юстиции Грузии обновило сайты реестров. На обновленном сайте появился «Реестр проводников интересов иностранной силы» (так называемый Реестр агентов), создание которого было предусмотрено законом об иноагентах.

В реестре по идентификационному номеру и названию можно осуществлять поиск неправительственных организаций и средств массовой информации, которые по закону обязаны быть зарегистрированы в «Реестре носителей иностранных интересов» в связи с финансированием, полученным от стран-партнеров Грузии.

1 августа был опубликован приказ министра юстиции Рати Брегадзе, которым утверждены правила ведения реестра организаций, «проводящих интересы иностранной силы», подачи финансовых деклараций и мониторинга.


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