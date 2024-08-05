

Минюст Грузии задействовал реестр иноагентов

05.08.2024 15:36









В реестре по идентификационному номеру и названию можно осуществлять поиск неправительственных организаций и средств массовой информации, которые по закону обязаны быть зарегистрированы в «Реестре носителей иностранных интересов» в связи с финансированием, полученным от стран-партнеров Грузии.



1 августа был опубликован приказ министра юстиции Рати Брегадзе, которым утверждены правила ведения реестра организаций, «проводящих интересы иностранной силы», подачи финансовых деклараций и мониторинга. Министерство юстиции Грузии обновило сайты реестров. На обновленном сайте появился « Реестр проводников интересов иностранной силы » (так называемый Реестр агентов), создание которого было предусмотрено законом об иноагентах.В реестре по идентификационному номеру и названию можно осуществлять поиск неправительственных организаций и средств массовой информации, которые по закону обязаны быть зарегистрированы в «Реестре носителей иностранных интересов» в связи с финансированием, полученным от стран-партнеров Грузии.1 августа был опубликован приказ министра юстиции Рати Брегадзе, которым утверждены правила ведения реестра организаций, «проводящих интересы иностранной силы», подачи финансовых деклараций и мониторинга.





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