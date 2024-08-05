

Коалиция «Сильная Грузия»: Из-за политики «Грузинской мечты» страна теряет инвестиции

05.08.2024 18:40





Из-за политики «Грузинской мечты» страна теряет инвестиции во всех критически важных сферах, включая сферу здравоохранения, - об этом говорится в заявлении коалиции «Сильная Грузия», которая откликается на распространенное в СМИ заявление, в котором говорится что помощь США Центру контроля заболеваний и лаборатории Лугара приостановлена.



По данным «Сильной Грузии», центр Лугара больше не сможет получать несколько миллионов долларов ежегодно на научные проекты и подготовку персонала, на научные исследования в области биомедицины и биобезопасности, подготовку как студентов, так и магистров и докторантов, что ставит под большой удар будущее этой отрасли и систему здравоохранения.



«Стратегическое партнерство между Грузией и Соединенными Штатами Америки, сформировавшееся на протяжении десятилетий, было крайне повреждено в условиях русского правительства «Грузинской мечты». Это целенаправленный ход власти Бидзины Иванишвили против Запада.



Еще одним примером этого является прекращение финансирования Соединенными Штатами Америки Национального центра контроля заболеваний и лаборатории Лугара.



Это результат антизападной политики власти Грузии, которая служит и проводит интересы России, полностью развалить в Грузии западные институции и существующие современные, научные, лабораторные системы, которые являются важнейшим звеном в сфере здравоохранения как в направлении превенционной медицины, так и общественного здравоохранения.



Центр Лугара, на открытии которого в 2012 году лично присутствовал сенатор Лугар, является одним из образцовых и ощутимых результатов партнерства Грузии и США… К сожалению, центр Лугара больше не сможет получать ежегодно несколько миллионов долларов на научные проекты и подготовку персонала, на научные исследования в области биомедицины и биобезопасности, подготовку как студентов, так и магистров и докторантов, что ставит под большой удар будущее этой отрасли и систему здравоохранения.



Из-за политики «Грузинской мечты» страна теряет инвестиции во всех критически важных сферах, включая сферу здравоохранения. «Сильная Грузия» обеспокоена антигосударственным курсом, выбранным властями Грузии, и обещает, что после ухода русского правительства как можно скорее восстановит стратегические отношения с партнерами по всем направлениям, в том числе в сфере биобезопасности», — говорится в заявлении.



Для справки, по информации, распространенной в СМИ, приостановлена ​​финансовая помощь США Национальному центру контроля заболеваний и лаборатории Лугара. Для уточнения данной информации «IPN» связался с заместителем директора Национального центра контроля заболеваний Паатой Имнадзе, который пояснил, что распространившуюся информацию «уточняют».





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