

Президент о перспективе вступления в Евросоюз: Это полностью зависит от выборов, нас все ждут

06.08.2024 00:01





«Даю обещание, как только эта хартия будет выполнена, как только начнется выполнение этой хартии, я буду ездить в Европу, что мне запрещали», - заявила на пресс-конференции для журналистов президент Грузии Саломе Зурабишвили.



Отвечая на вопрос о перспективах вступления Грузии в Евросоюз, президент Грузии отметила, что это полностью зависит от выборов и сейчас со стороны партнеров все временно приостановлено, а не остановлено.



«Это сегодняшняя наша задача и всего общества. Это полностью зависит от выборов. Нас все ждут. Все приостановлено, а не остановлено, не заморожено навсегда и не пересмотрено. Эта приостановка является приостановкой до выборов, чтобы каждый увидел, где воля народа Грузии. После выражения воли, все будет возможно восстановить, если эта воля выражается в хартии, которую подписали практически все политические партии. Эти партии в этом плане берут обязательство, кто войдет в парламент и как только войдет с той силой, чтобы выполнять эту хартию, принять это законодательство, отменить принятые в последнее время антиевропейские законы, символически, самое важное «российский закон». Этим пусть докажут нашим партнерам, что у нас есть политическая воля вернуться на европейский путь.



Обещаю, что как только эта хартия будет выполнена, как только эта хартия начнет исполняться, я буду и ездить в Европу, что мне запрещали. Никто не запретит мне защищать позиции Грузии. Мы заслуживаем того, чтобы восстановили все условия, которые существовали до сих пор, и вернуться на путь, не опоздав и не отставая ни от наших украинских, молдавских партнеров и ни от других. Мы европейская страна. Мы прошли большой путь, который дает нам право иметь претензию возвратиться в ускоренном темпе на тот путь, который является нашим. Это зависит от наших избирателей», - сказала Саломе Зурабишвили.





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