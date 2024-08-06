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Президент Грузии не поинмает санкций в отношении армии и центра Лугара
06.08.2024 00:07
«Есть много направлений, где можно наказать правительство, но нельзя наказывать грузинскую армию, на которой стоит наше государство, наша оборона», — заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Как заявила Зурабишвили на сегодняшней пресс-конференции, грузинская армия пользуется полным доверием населения и не должна подвергаться наказанию.
«Я не понимаю ограничения бюджета для нашей армии, и я не понимаю, если это правда, пока не до конца ясно, ограничение финансирования лаборатории Лугара. Есть много направлений, по которым это правительство можно и должно быть наказано, но нельзя наказывать грузинскую армию, на которой стоит наше государство, наша оборона. Тем более, она полностью создана Америкой. Я этого немного не поняла и обязательно все узнаю. Понятно, что учения были отложены. До выборов, пока все не прояснится, могут быть даны какие-то знаки, но армию трогать нельзя, потому что наша армия пользуется полным доверием населения и является настоящей, можно сказать, единственной опорой нашего государства», — заявила Зурабишвили.
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