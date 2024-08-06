

Саломе Зурабишвили: Кто пересекает международную границу, тот и начинает войну

06.08.2024 00:18





«Тот, кто пересекает международную границу, тот и начинает войну», — заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на вопрос журналиста на сегодняшней пресс-конференции.



Журналист Общественного вещания Аджарии Вахо Хузмиашвили зачитал президенту цитату из ее заявления, в котором Саломе Зурабишвили говорила: «Начать массированный обстрел на своей территории, своего населения, как это называется, безрассудство, каприз сумасшедшего президента или какая-то странная, непонятная сделка с нашим извечным врагом?».



Хузмиашвили спросил президента, как ей удается сидеть за одним столом с адресатами указанного заявления, которые, по его словам, бомбили собственное население и убивали собственных детей.



Саломе Зурабишвили, отвечая на вопрос журналиста, заявила, что ее заявление не означает, что Грузия начала войну в 2008 году.



«То высказывание, которое было зачитано, не означает, что мы начали войну. Либо надо знать историю, либо географию. География означает, что тот, кто пересекает международную границу, тот и начинает войну. Был разговор о другом, о внутренней политике, о преступлении, которое он мог совершить, но никакого расследования «Мечта» не начала. Началось с чего-то другого, с пиджаков и прочего. То, что произошло в Кодорском ущелье, то, что произошло в Цхинвали, но то, что Россия начала агрессию в Грузии и как она началась в Украине, – это две разные вещи. Один касается географии, другой — истории. Это то, что должен знать и понимать каждый, и не следует путать понятия и принципы. Принцип в том, что мы знаем, что враг современной истории – это Россия, что ваша «Мечта», видимо, забыла», – заявила Зурабишвили.





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