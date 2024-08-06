

Глава Минздрава: О закрытии лаборатории Лугара или NCDC речи нет – речь о приостановке нескольких текущих проектов

06.08.2024 12:06





По заявлению министра здравоохранения Грузии Михаила Сарджвеладзе, о закрытии лаборатории Лугара или Центра по контролю заболеваний речи нет.



Как он пояснил на брифинге, «фактически речь идет о приостановке ряда текущих проектов, суть которых заключается в исследовательской деятельности и тренингах, и это не те программы, от которых зависит осуществление какой-либо программы здравоохранения».



«Мы услышали достаточно безответственные заявления с вольной и во многих случаях порочной трактовкой о якобы приостановке деятельности лаборатории Лугара и Центра по контролю заболеваний, и прекращении их финансирования. Хочу со всей ответственностью заявить, что о закрытии или приостановлении деятельности лаборатории Лугара или Центра по контролю заболеваний речи нет. Фактически и лаборатория Лугара, и центр по контролю заболеваний продолжают работать без перебоев», - заявил Михаил Сарджвеладзе.





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