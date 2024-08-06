

Глава Минздрава: NCDC лишится финансирования в размере около 2 млн лари

06.08.2024 12:50





По информации министра здравоохранения Грузии Михаила Сарджвеладзе, Национальному центру по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии будет прекращена помощь США в размере около 2 миллионов лари.



Как он отметил, то, что прекращена помощь в размере 95 миллионов лари – эта полная ложь.



«Речь может идти максимум о 2 миллионах лари. Естественно, и тут потребуется оценка, может быть даже не эта цифра. Введение кого-то в заблуждение, будто грузинской стороне прекращена помощь в размере 95 миллионов лари - это полная ложь», - заявил Сарджвеладзе.



В СМИ распространилась информация о том, что приостановка финансовой помощи Грузии со стороны США затронет также Национальный центр по контролю заболеваний и лабораторию Лугара. До этого стало известно, что США приостанавливают более 95 миллионов долларов прямой помощи правительству Грузии.





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