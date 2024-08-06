

Представитель экс-президента: Если «Грузинская мечта» кого-то и боится, то это свободного Михаила Саакашвили

06.08.2024 12:53





«Хронология действий, предпринятых против Михаила Саакашвили, еще раз убеждает нас в том, что за всем этим стоит Россия, а Иванишвили тщательно выполняет её поручение. Иванишвили боится свободного Михаила Саакашвили и точно знает, что его свобода означает европейское развитие нашей страны», заявила около клиники «Вивамеди» председатель тбилисской организации «Единого национального движения» Софо Джапаридзе.



По её словам, сегодня «Грузинская мечта» если кого-то и боится, то это свободного Михаила Саакашвили, который является примером того, чего может достичь Грузия, когда она объединяется.



«2 августа, новоназначенный т.н судья Михаил Джинджолия совершенно необоснованно и совершенно незаконно присудил Михаилу Саакашвили предварительное заключение в качестве меры пресечения по т.н делу о пересечении границы. Он сказал абсолютный абсурд, что существует угроза воздействия на свидетелей и совершения нового преступления, что является полным абсурдом. Михаила Саакашвили лишили права не только общаться со свидетелями, но и совершать телефонные звонки и позволять депутатам проходить навещать его. Это совершенно беспрецедентный случай, когда человека, уже приговоренного к тюремному заключению, приговаривают к тюремному заключению во второй раз. Другого подобного случая в нашей стране сегодня не существует. Именно в это время, по совершенно непонятной причине, Михаилу Саакашвили меняют палату, что, очевидно, вызывает дополнительные вопросы. Хронология событий еще раз убеждает нас в том, что за всем этим стоит Россия и что Иванишвили выполняет заказ и задачу России.



Они точно знают, что когда страна находилась в тяжелейшем и безвыходном положении, когда в стране царила невероятная коррупция, преступность и нищета, Михаил Саакашвили смог объединить людей и сделать Грузию лидером региона.



«Грузинская мечта» не может простить Михаилу Саакашвили этого. Они точно знают, что свобода Михаила Саакашвили означает много инвестиций в Грузию, означает много рабочих мест, высокие зарплаты, низкие цены и самое главное — означает европейское развитие нашей страны, чего Иванишвили боится больше всего», — заявила Софо Джапаридзе.







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