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В партии «Гахария — за Грузию» обвинили «Мечту» в попытке сорвать их предвыборную компанию
06.08.2024 13:27
По словам заместителя председателя партии «Гахария — за Грузию» Натии Мезвришвили, «Грузинская мечта» пыталась сорвать предвыборную кампанию партии в Батуми «партийным зондер-активом».
Как заявляет Мезвришвили, ее партия определила личности тех людей, которых «Грузинская мечта» пытается выставить как критически настоенных граждан.
«Мечта» начала реализовывать угрозу, озвученную спикером парламента 26 июля, и вмешиваться в избирательную кампанию. 3 августа в Батуми группа организованных, агрессивно настроенных людей, часть из которых находились в нетрезвом состоянии, попыталась сорвать предвыборную кампанию партии «Гахария — за Грузию».
Мы их идентифицировали — как и ожидалось, группа, которую «Мечта» пытается представить как критически настроенных граждан, оказались партийными зондер — активом:
Манучар Рижвадзе, активист движения «Мечты», близкий к чиновникам местной и центральной власти, сотрудник Департамента охраны окружающей среды Аджарии и родственник Торнике Рижвадзе;
Сопровождающие его лица, работающие в бюджетных организациях и координаторы «Мечты»: Нугзар Инаишвили — сотрудник Службы озеленения Мэрии Батуми (координатор района «Мечта»), Зураб Малазония — сотрудник Садового объединения Мэрии Батуми (координатор района «Мечта»), Габи Камаев — (координатор района «Мечта») специалист фракции Батумского Сакребуло (активист «Мечты»)», — говорит Натия Мезвришвили.
Как говорит Натия Мезвришвили, «Мечта» использует методы «Национального движения», с которым боролась в 2012 году.
«Наша группа по защите выборов предоставит местным и международным наблюдателям подробную информацию обо всех подобных фактах вмешательства в избирательную кампанию и неравной медиа-среды», — заявила Натия Мезвришвили.
По поводу информации, распространенной партией «Гахария за Грузию», Netgazeti связалось с «Грузинской мечтой», где нам заявили, что «не собираются комментировать слухи».
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