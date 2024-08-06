

Работа пункта пропуска на границе Грузии и России восстановлена

06.08.2024 13:33





Работа единственного пункта пропуска на сухопутной границе Грузии и России восстановлена. Граница была закрыта из-за технических работ на грузинском таможенном пункте «Казбеги».



По информации Службы доходов Грузии, процедуры таможенного контроля полностью восстановлены. Кроме того, пассажирское движение через пограничный пропускной пункт восстановлено в обоих направлениях.



Накануне в ведомстве сообщили о проведении работ по обновлению автоматической резервной электрической распределительной сети.



Ранее в СМИ появилась информация об очередях на границе. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло 5 августа вечером написал в телеграм-канале, что на российском пункте пропуска «Верхний Ларс» все полосы работают на пропуск легковых автомобилей, а движение большегрузного автотранспорта приостановлено.



«Кроме того, отсекаем большегрузы на подъездах к республике. Поговорил с министром внутренних дел по Северной Осетии – количество патрульных машин ГИБДД на участке дороги от Владикавказа до Верхнего Ларса будет увеличено», – отметил он.





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