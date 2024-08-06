

Манджгаладзе: Как черт боится креста, так и «Грузинская мечта» боится изображения Саакашвили

06.08.2024 16:19





По заявлению одного из лидеров «Единства» Пааты Манджгаладзе, если «Грузинская мечта» останется у власти, все проекты, финансируемые партнерами Грузии, окажутся под угрозой.



По оценке Манджгаладзе, партнеры и друзья Грузии зеркально реагируют на действия «Грузинской мечты».



«Если «Грузинская мечта» останется у власти, под угрозой может оказаться не только деятельность лаборатории Лугара, а конкретные проекты..., в частности, около 100 проектов, которые осуществляются при финансировании Запада. Их общая стоимость составляет 10 миллиардов долларов. В этих проектах, которые тоже могут оказаться под вопросом, заняты около 100 тысяч человек.



Это зеркальный ответ на действия «Грузинской мечты» со стороны наших партнеров. Вместе с тем вы знаете, что процесс вступления в Евросоюз приостановлен, и на кой черт нам нужно правительство, которое не ведет страну в Евросоюз? Зачем нам нужно правительство, называющее Америку страной, желающей беспорядков и которое фотографируется с «Хезболлой» и ХАМАС? И делает схожие с ними заявления…», - заявил Манджгаладзе.



Кроме того, в беседе с журналистами Манджгаладзе отреагировал на то, что на «Фестивале демократии» было выставлено фото бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, в связи с чем последовала критика со стороны правящей команды.



«О фото Михаила Саакашвили столько говорят, у меня такое впечатление, что «Грузинская мечта» боится изображения Саакашвили так же, как черт боится креста. Иначе я не понимаю, кто-то выставил там фотографию заключенного, и как это может быть частью политической повестки дня?!», - заявил Манджгаладзе.





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